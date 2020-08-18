На набережной «Спутника» прошел региональный праздник семьи Общество

Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. Региональный праздник семьи «Счастье там, где вера и любовь» прошел на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области во вторник, 18 августа.

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В ходе него состоялось чествование 35 супружеских пар, удостоенных медалей «За любовь и верность».

В предыдущие годы их вручение было приурочено ко Дню семьи, любви и верности, а в 2020-м из-за ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, награждение перенесли с первой декады июля на более поздний период.

Сначала медали получили супруги, прожившие в браке более 50 лет, затем — те, у кого семейный стаж меньше.

Так, медалью «За любовь и верность» отмечены главврач пензенской областной туберкулезной больницы Гумэр Хасаншин и его жена Ирина, которая работает педиатром. Кроме того, среди награжденных — творческая семья Сергея и Татьяны Стаильских.

Подарком для супружеских пар, которые являются примером крепости семейных устоев, стал праздничный концерт.