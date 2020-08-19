В Пензе на сэкономленные средства отремонтируют две дороги Общество

Пенза, 19 августа 2020. PenzaNews. Улицы Молодогвардейская и Чернышевского в Пензе дополнительно включены в план работ, предусмотренных на 2020 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), благодаря экономии, образовавшейся по результатам конкурсных процедур. Об этом сообщил директор МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максим Иванкин.

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Согласно данным портала госзакупок, подрядчик будет определен по итогам электронного аукциона, начальная (максимальная) цена которого составляет 12 млн. 404 тыс. 615 рублей.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и городского.

На улице Чернышевского будет приведена в надлежащее состояние проезжая часть от улицы 1-й Порядок до улицы Столярной, на улице Молодогвардейской намечено отремонтировать дорогу и тротуар от улицы Кордон Сурка до дома №10.

Срок выполнения работ — по 20 октября.