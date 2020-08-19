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В Пензе на сэкономленные средства отремонтируют две дороги

10:25 | 19.08.2020 | Общество

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Пенза, 19 августа 2020. PenzaNews. Улицы Молодогвардейская и Чернышевского в Пензе дополнительно включены в план работ, предусмотренных на 2020 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), благодаря экономии, образовавшейся по результатам конкурсных процедур. Об этом сообщил директор МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максим Иванкин.

В Пензе на сэкономленные средства отремонтируют две дороги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным портала госзакупок, подрядчик будет определен по итогам электронного аукциона, начальная (максимальная) цена которого составляет 12 млн. 404 тыс. 615 рублей.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и городского.

На улице Чернышевского будет приведена в надлежащее состояние проезжая часть от улицы 1-й Порядок до улицы Столярной, на улице Молодогвардейской намечено отремонтировать дорогу и тротуар от улицы Кордон Сурка до дома №10.

Срок выполнения работ — по 20 октября.

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