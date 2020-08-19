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«Российские коммунальные системы» запустят горячую линию о холодной воде

15:17 | 19.08.2020 | Общество

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Пенза, 19 августа 2020. PenzaNews. Частный федеральный оператор водоснабжения и водоотведения «Российские коммунальные системы» («РКС») запустит горячую линию о холодной воде, обратиться на которую смогут абоненты всех городов присутствия группы компаний, в том числе жители Пензы.

«Российские коммунальные системы» запустят горячую линию о холодной воде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Коммерческий директор «РКС» Светлана Логинова будет ежемесячно отвечать на вопросы о тарифах, начислениях и способах оплаты.

«Мы хотим быть рядом со своими клиентами, понимать их проблемы, получать информацию из первых рук, таким образом решая вопросы, связанные с клиентским сервисом, еще быстрее. Наша задача — сделать реальную рабочую линию, обратиться на которую без ограничений смогут абоненты любых возрастов. Для этого мы предложили разные способы связи, чтобы теперь ни один вопрос не остался незамеченным», — сказала она.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского «Горводоканала», входящего в группу компаний «РКС», первая прямая линия состоится в среду, 9 сентября.

Абоненты могут задать свои вопросы по телефону или электронной почте, которые указаны на официальном сайте компании, или изложить их в письменном виде и передать операционисту в клиентском офисе «Горводоканала». Планируется, что ответы будут публиковаться в разделе «Горячая линия о холодной воде».

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