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Суд взыскал почти 114 тыс. рублей в пользу пензячки, отказавшейся от поездки в Италию

16:48 | 19.08.2020 | Общество

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Пенза, 19 августа 2020. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы взыскал в пользу местной жительницы с туроператора «Анекс Туризм» (бренд Anex Tour) около 104 тыс. рублей в счет возврата денежных средств по договору, предусматривающему оказание услуг по организации поездки двоих человек в Италию в период с 1 по 11 августа 2020 года, а также штраф в размере 10 тыс. рублей за отказ организации в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.

Суд взыскал почти 114 тыс. рублей в пользу пензячки, отказавшейся от поездки в Италию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте суда, жительница Пензы в начале текущего года заключила договор с турагентством и оплатила полную стоимость.

27 февраля Ростуризм обнародовал информацию о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в Италии в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

11 марта в стране было объявлено о полном запрете на въезд иностранцев.

3 апреля жительница Пензы направила претензию о расторжении договора и возврате уплаченных средств. После этого туристическое агентство возвратило сумму агентского вознаграждения, а туроператор оставил претензию клиентки без удовлетворения.

Суд пришел к выводу о том, что требования истицы являются обоснованными. Вместе с тем он счел необходимым снизить сумму штрафа с 50% от присужденной суммы, как того требовала покупательница тура, до 10 тыс. рублей, поскольку в сложившейся ситуации имели место обстоятельства непреодолимой силы, вызванные пандемией коронавируса.

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