В Пензенской области на территории усадьбы XVIII века пройдет волонтерский лагерь Общество

Пенза, 20 августа 2020. PenzaNews. Межрегиональный волонтерский лагерь будет организован в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области на территории усадьбы Голицыных XVIII века, которая включена в число объектов культурного наследия федерального значения.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что в его работе примут участие добровольцы из Пензенской, Саратовской и Тамбовской областей.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете проекта «По следам забытых усадеб», волонтеры будут расчищать дорожки к пяти объектам архитектурного ансамбля: главному дому, колокольне, храму, часовне, а также к самому удаленному — башне-руине, на пути к которой намечено установить таблички.

Ожидается, что активисты приступят к уборке сухих и поваленных деревьев в четверг, 20 августа. В качестве основных дней проведения работ по благоустройству определены 21, 22 и 28 августа. Завершится лагерь в воскресенье, 30 августа.

Для участников подготовлена культурная программа. Запланированы музыкальные вечера, поэтические чтения, экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия.

Межрегиональный волонтерский лагерь организован при поддержке Федерального агентства по делам молодежи по итогам всероссийского конкурса молодежных проектов. Он проводится при содействии облправительства, Законодательного собрания Пензенской области, министерства культуры и туризма региона.