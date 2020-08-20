Иван Белозерцев потребовал завершить работы по формированию комфортной среды до 20 сентября Общество

Башмаково, 20 августа 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал завершить до 20 сентября работы, запланированные на 2020 год в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

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«Задача должна быть выполнена», — сказал он, обращаясь к главам администраций городских округов и муниципальных районов в ходе областного семинара-совещания, состоявшегося в Башмаково в четверг, 20 августа.

Глава региона поручил в ближайшее время тщательно проконтролировать работу подрядчиков, а в случае несоблюдения ими требований контрактов — применить штрафные санкции.

Кроме того, по мнению Ивана Белозерцева, необходимо сделать выводы из ситуации, при которой одна и та же компания берется за благоустройство сразу нескольких объектов в разных районах области, но не успевает выполнить весь объем в срок из-за нехватки трудовых ресурсов и техники.

Также губернатор призвал заранее продумать, какие территории должны быть включены в план благоустройства в будущем.

«Надо делать проекты», — подчеркнул он, предложив чиновникам наладить взаимодействие со студентами старших курсов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

«Молодежь у нас продвинутая. [...] Идеи — хорошие, правильные — они, конечно, набросают», — отметил Иван Белозерцев.

С докладом о результатах реализации проекта по формированию комфортной среды на семинаре-совещании выступил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Он сообщил, что в 2020 году из федерального, областного и местных бюджетов на эти цели направлено 393,3 млн. рублей, за счет которых будет благоустроено 29 дворовых территорий и 43 общественные, при этом четыре объекта включено в план благодаря сложившейся экономии.

«К 1 сентября завершим работы на 64 объектах», — сказал он.

В продолжение мероприятия министр экономики Пензенской области Сергей Капралов довел до присутствующих информацию о введении на территории региона налога на профессиональный доход и рассказал о нюансах его применения, а глава администрации Башмаковского района Тамара Павлуткина поделилась с коллегами опытом по вовлечению жителей в обсуждение концепции благоустройства.

После этого для участников семинара-совещания была проведена экскурсия по Башмаково.