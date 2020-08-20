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Иван Белозерцев потребовал завершить работы по формированию комфортной среды до 20 сентября

19:53 | 20.08.2020 | Общество

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Башмаково, 20 августа 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал завершить до 20 сентября работы, запланированные на 2020 год в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Иван Белозерцев потребовал завершить работы по формированию комфортной среды до 20 сентября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Задача должна быть выполнена», — сказал он, обращаясь к главам администраций городских округов и муниципальных районов в ходе областного семинара-совещания, состоявшегося в Башмаково в четверг, 20 августа.

Глава региона поручил в ближайшее время тщательно проконтролировать работу подрядчиков, а в случае несоблюдения ими требований контрактов — применить штрафные санкции.

Кроме того, по мнению Ивана Белозерцева, необходимо сделать выводы из ситуации, при которой одна и та же компания берется за благоустройство сразу нескольких объектов в разных районах области, но не успевает выполнить весь объем в срок из-за нехватки трудовых ресурсов и техники.

Также губернатор призвал заранее продумать, какие территории должны быть включены в план благоустройства в будущем.

«Надо делать проекты», — подчеркнул он, предложив чиновникам наладить взаимодействие со студентами старших курсов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

«Молодежь у нас продвинутая. [...] Идеи — хорошие, правильные — они, конечно, набросают», — отметил Иван Белозерцев.

С докладом о результатах реализации проекта по формированию комфортной среды на семинаре-совещании выступил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Он сообщил, что в 2020 году из федерального, областного и местных бюджетов на эти цели направлено 393,3 млн. рублей, за счет которых будет благоустроено 29 дворовых территорий и 43 общественные, при этом четыре объекта включено в план благодаря сложившейся экономии.

«К 1 сентября завершим работы на 64 объектах», — сказал он.

В продолжение мероприятия министр экономики Пензенской области Сергей Капралов довел до присутствующих информацию о введении на территории региона налога на профессиональный доход и рассказал о нюансах его применения, а глава администрации Башмаковского района Тамара Павлуткина поделилась с коллегами опытом по вовлечению жителей в обсуждение концепции благоустройства.

После этого для участников семинара-совещания была проведена экскурсия по Башмаково.

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