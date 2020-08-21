«Пятерочка» и Halls направили 10 млн. рублей на закупку оборудования и средств защиты для больниц Общество

Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Торговая сеть «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) и бренд Halls (ООО «Мон’дэлис Русь») по итогам совместной акции #5kaHallsПомогаемВместе направили 10 млн. рублей на приобретение оборудования и средств индивидуальной защиты для медицинских и социальных учреждений, расположенных в ряде регионов России, в том числе в Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» организаторы акции, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) были доставлены в ГБУЗ «Сердобская межрайонная больница имени А.И. Настина» и ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна».

Кроме того, больницы в Пензенской, Владимирской, Новгородской и Рязанской областях, а также детские дома и другие социальные учреждения во Владимирской, Калужской, Смоленской и Московской областях получили маски, перчатки, очки, респираторы, бахилы, защитные комбинезоны и изолирующие костюмы.

Закупку и передачу оборудования и средств индивидуальной защиты обеспечил благотворительный фонд поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор», на счет которого была переведена часть средств от продажи ментоловых леденцов Halls в магазинах «Пятерочка» во время акции #5kaHallsПомогаемВместе, проходившей с 20 мая по 20 июня.

«Для нас как для социально ответственного бизнеса важно поддерживать тех, кто в этом нуждается. Один из главных приоритетов «Пятерочки» — это забота о сообществе, и мы делаем многое для помощи различным группам населения. Вместе с брендом Halls и благодаря нашим гостям мы смогли поддержать медицинские и социальные учреждения в разных городах в сложившейся непростой ситуации», — прокомментировал директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

В свою очередь бренд-менеджер Halls в России, Украине и Евразии Анна Семчук отметила, что этот проект вдохновлен одновременно миссией бренда — «помогать миру дышать лучше» — и девизом компании — «делать то, что правильно».

«В ситуации борьбы с коронавирусом медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты были особенно востребованы, и правильно было сосредоточить усилия на этом направлении. И, конечно, для достижения значимых результатов мы рады сотрудничать с нашим ключевым партнером — торговой сетью «Пятерочка», — подчеркнула она.