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В «Спутнике» с размахом прошел межрегиональный фестиваль «Мост дружбы»

11:50 | 23.08.2020 | Общество

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Пенза, 23 августа 2020. PenzaNews. Первый межрегиональный фестиваль «Мост дружбы», организованный в рамках праздника татарской культуры «Сабантуй», с размахом прошел на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области.

В «Спутнике» с размахом прошел межрегиональный фестиваль «Мост дружбы»

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие открыл яркий пролог, объединивший представителей разных национально-культурных автономий и диаспор.

В ходе официальной части к гостям фестиваля обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«На пензенской земле живут дружелюбные люди, которые с уважением относятся к культуре, традициям и обычаям всех народов, населяющих регион», — отметил он.

От имени главы Татарстана Рустама Минниханова собравшихся поприветствовал заместитель министра культуры республики Дамир Натфуллин, который зачитал поздравительный адрес.

«Сила Российской Федерации в ее многонациональном народе, лицо народа — это его праздники. Сабантуй — это живая духовная нить, связь с богатой культурой и добрыми традициями, заложенными нашими предками», — озвучил он текст обращения.

Мероприятие продолжила насыщенная концертная программа. На сцене выступили творческие коллективы и сольные исполнители.

Специальным гостем фестиваля стал народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов. Он был награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской». Артист исполнил свои хиты, а также порадовал поклонников новыми песнями.

На протяжении всего праздника на набережной проходила презентация районов с компактным проживанием татар. Гости могли познакомиться с особенностями национальной кухни и приобрести сувениры на память.

Мероприятие состоялось в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия образования Татарской АССР.

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