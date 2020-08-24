Намечено внести изменения в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях Общество

Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий внесение изменений в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях, внесен в Законодательное собрание региона.

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В соответствии с ним, предлагается, в частности, признать утратившей силу статью 2.5 «Нарушение ограничений в сфере розничной продажи электронных систем доставки никотина, жидкости для них, бестабачной никотиносодержащей продукции», которая предусматривает штрафы от 2 тыс. до 200 тыс. рублей за реализацию данной продукции несовершеннолетним.

Кроме того, в наименовании главы 2 «Административные правонарушения в сфере незаконного оборота крепких спиртных напитков и спиртосодержащей жидкости, розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, электронных систем доставки никотина, жидкости для них, бестабачной никотиносодержащей продукции» планируется исключить слова «электронных систем доставки никотина, жидкости для них, бестабачной никотиносодержащей продукции».

Помимо этого, планируется признать утратившими силу три региональных закона, в том числе №3110-ЗПО «Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина, жидкости для них несовершеннолетним на территории Пензенской области».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, изменения обусловлены принятием федерального закона №303 от 31 июля 2020 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции».

«Отношения в сфере оборота никотинсодержащей продукции, в том числе запрет на ее продажу несовершеннолетним, а также ответственность за нарушения в указанной сфере урегулированы на федеральном уровне», — говорится в ней.