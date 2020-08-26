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Пензенская область получит средства на развитие системы комплексной реабилитации инвалидов

20:45 | 26.08.2020 | Общество

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Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. Пензенская область получит денежные средства из федерального бюджета на развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в рамках госпрограммы «Доступная среда». Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина в ходе рабочего визита в регион в среду, 26 августа.

Пензенская область получит средства на развитие системы комплексной реабилитации инвалидов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В системе «Доступная среда», это государственная программа большая, у нас появляются сегодня комплексная реабилитация, абилитация, выделяются средства на эти цели. Я вам скажу, что Пензенская область вошла в число тех регионов, которые тоже получат поддержку на развитие комплексной реабилитации, абилитации и, собственно, систем сопровождаемого проживания», — сказала она журналистам во время посещения областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов в селе Кичкилейка.

В свою очередь министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан уточнил, что объем федеральной поддержки в ближайшие три года составит 15 млн. рублей.

По информации пресс-службы Минтруда России, Пензенская область включена в число 60 субъектов РФ, которые в 2021–2023 годах могут рассчитывать на поддержку при формировании региональных систем комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках госпрограммы «Доступная среда».

Ежегодно на эти цели планируется направлять 554,2 млн. рублей.

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