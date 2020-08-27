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МФЦ Заречного приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса

09:35 | 27.08.2020 | Общество

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Заречный, 27 августа 2020. PenzaNews. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Заречного Пензенской области приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса.

МФЦ Заречного приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи выявлением угрозы возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 с 26 августа 2020 года в МАУ «МФЦ города Заречного Пензенской области» прекращен прием заявителей до получения отрицательных результатов анализов сотрудников МФЦ», — говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения.

В нем отмечается, что решение о временном закрытии МФЦ принято в соответствии с предписанием межрегионального управления №59 ФМБА России.

Предполагается, что граждане, ранее записавшиеся на прием, будут приняты после возобновления работы МФЦ.

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