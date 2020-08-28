В Пензе 7 и 8 сентября пройдет молодежный фестиваль «Ласточка» Общество

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Второй международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка» пройдет в Пензе 7 и 8 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Торжественное открытие будет организовано на площади перед домом молодежи», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что при проведении мероприятия будут совмещены онлайн- и офлайн-форматы.

«Интерактивные площадки предложат государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» и музей А.И. Куприна. Круглый стол на тему развития международного сотрудничества состоится в Пензенском государственном университете», — пояснили в Минобразования.

В ведомстве добавили, что завершатся мероприятия на стадионе «Первомайский», где пройдет музыкальный фестиваль КВН.

В министерстве образования уточнили, что участники «Ласточки» — студенты пензенских вузов и колледжей — представляют 47 стран.