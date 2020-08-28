EN
21:23:38 Пятница, 28 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 7 и 8 сентября пройдет молодежный фестиваль «Ласточка»

14:43 | 28.08.2020 | Общество

Печать

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Второй международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка» пройдет в Пензе 7 и 8 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В Пензе 7 и 8 сентября пройдет молодежный фестиваль «Ласточка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Торжественное открытие будет организовано на площади перед домом молодежи», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что при проведении мероприятия будут совмещены онлайн- и офлайн-форматы.

«Интерактивные площадки предложат государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» и музей А.И. Куприна. Круглый стол на тему развития международного сотрудничества состоится в Пензенском государственном университете», — пояснили в Минобразования.

В ведомстве добавили, что завершатся мероприятия на стадионе «Первомайский», где пройдет музыкальный фестиваль КВН.

В министерстве образования уточнили, что участники «Ласточки» — студенты пензенских вузов и колледжей — представляют 47 стран.

Новости партнеров
Читайте также
«Локомотив-Пенза» стал лидером по итогам регулярного чемпионата России по регби Вадим Сердовинцев посетил Иссинский район
Учреждено звание «Народный учитель Пензенской области» В пензенский онкодиспансер поступил новый передвижной рентген-аппарат
Под Пензой автомобиль насмерть сбил косулю В Пензенскую область поступило десять новых автомобилей скорой помощи
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама