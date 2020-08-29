Победителями спецконкурса президентских грантов стали 13 НКО Пензенской области Общество

Пенза, 29 августа 2020. PenzaNews. Тринадцать некоммерческих организаций Пензенской области вошли в число 900 победителей специального конкурса президентских грантов, организованного для поддержки НКО в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Пензенское областное отделение Российского детского фонда, возглавляемое Марией Гаврюшиной, получит 3 млн. 174 тыс. 850 рублей на проект «Кадровый центр», который предполагает оказание адресной помощи в трудоустройстве родителям несовершеннолетних детей.

Автономная некоммерческая организация культуры и искусства «Фестивальный центр «Мечты Ассоль», генеральным директором которой является Марина Дмитриева, выиграла грант в 2 млн. 938 тыс. 426 рублей на обеспечение деятельности творческой мастерской «Подари праздник».

АНО «Квартал Луи» во главе с Марией Львовой-Беловой сможет потратить 2 млн. 563 тыс. 200 рублей на создание детского пансиона на базе арт-поместья «Новые берега».

2 млн. 31 тыс. 720 рублей будет выделено благотворительному фонду «Караван добрых дел», которым руководит Ольга Чистякова, на проект «Под защитой любви», ориентированный на семьи с детьми с расстройствами аутистического спектра.

Автономная некоммерческая организация по профилактике вредных привычек «Наука и образование», возглавляемая Еленой Панферовой, получит 1 млн. 874 тыс. 488 рублей на проект «Современная профилактика», нацеленный на решение проблемы употребления детьми психоактивных веществ.

Благотворительный фонд «Благородное сердце», которым руководит Светлана Гуменюк, выиграл грант в 1 млн. 789 тыс. 907 рублей на создание и развитие YouTube-канала, на котором будет выходить передача «ВиваСемья» о здоровом образе жизни.

1 млн. 443 тыс. 920 рублей будет направлено региональному отделению Всероссийского общества глухих во главе с Любовью Деминой на обеспечение работы диспетчерской службы для инвалидов по слуху.

Региональная общественная организация «Башмаковское землячество», которой руководит Галина Теплякова, сможет потратить 536 тыс. 264 рубля на проект «Действовать будем вместе», реализуемый базе духовно-просветительского центра «Благовест».

500 тыс. рублей выиграла автономная некоммерческая организация инновационного образования «Губерния 2.0», директором которой является Виталий Макаров, на проект «Мы рядом – 2020: психологическая реабилитация медицинских работников Российской Федерации».

АНО «Верба», которой руководит Наталья Шумилова, получит грант в 499 тыс. 474 рубля на проект «Учись и зарабатывай», ориентированный на помощь женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с потерей работы в период самоизоляции.

497 тыс. 24 рубля будет направлено региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Союз засечного боя Пензенской области», возглавляемой Дмитрием Тышкуновым, на проект «Школа юных богатырей».

АНО «Центр содействия науки «Реактор» во главе с Русланом Кондратьевым будет выделен грант в размере 476 тыс. 900 на проведение цикла образовательных курсов для граждан пожилого возраста «Интернет без ограничений».

Местная спортивная общественная организация «Спорт для всех» города Сердобска, председателем которой является Сергей Лежнев, получит 320 тыс. 400 рублей на проект «Спорт за сильную Россию».