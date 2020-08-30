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Сотрудники Росгвардии выйдут на охрану общественного порядка в День знаний

13:16 | 30.08.2020 | Общество

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Пенза, 30 августа 2020. PenzaNews. Около 150 сотрудников управления Росгвардии по Пензенской области будут задействованы в охране общественного порядка в День знаний. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сотрудники Росгвардии выйдут на охрану общественного порядка в День знаний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предварительно представители Росгвардии вместе с полицейскими проверили все образовательные учреждения и провели встречи с руководителями частных охранных организаций. Обсуждались вопросы, касающиеся повышения эффективности охранных мероприятий, в том числе выставления на посты наиболее подготовленных сотрудников и обеспечения готовности к принятию экстренных мер при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В течение сентября планируется профилактическая работа в школах. Так, намечены профилактические беседы с учащимися.

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