В Пензе в рамках нацпроекта «БКАД» завершен ремонт 43 объектов Общество

Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Работы на 43 объектах улично-дорожной сети Пензы из 58-ми, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») на 2020 год, выполнены. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«В понедельник, 31 августа, идут работы на четырех участках. Завершается ремонт дороги на улице Островной, специалисты подрядной организации выполняют обустройство съездов. На улице Карпинского приводят в нормативное состояние люки колодцев и устанавливают бортовые камни. Близятся к завершению работы на улице Насосной, где ведется укрепление обочин. Также ремонтные мероприятия продолжаются на улице Герцена», — сказали в администрации Пензы.

В пресс-службе добавили, что протяженность отремонтированных участков в текущем году составит 57,5 км, в нормативное состояние будет приведено примерно 66% городских дорог.