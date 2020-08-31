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В Пензе в рамках нацпроекта «БКАД» завершен ремонт 43 объектов

16:21 | 31.08.2020 | Общество

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Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Работы на 43 объектах улично-дорожной сети Пензы из 58-ми, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») на 2020 год, выполнены. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе в рамках нацпроекта «БКАД» завершен ремонт 43 объектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В понедельник, 31 августа, идут работы на четырех участках. Завершается ремонт дороги на улице Островной, специалисты подрядной организации выполняют обустройство съездов. На улице Карпинского приводят в нормативное состояние люки колодцев и устанавливают бортовые камни. Близятся к завершению работы на улице Насосной, где ведется укрепление обочин. Также ремонтные мероприятия продолжаются на улице Герцена», — сказали в администрации Пензы.

В пресс-службе добавили, что протяженность отремонтированных участков в текущем году составит 57,5 км, в нормативное состояние будет приведено примерно 66% городских дорог.

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