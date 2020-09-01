В Пензе прошел фестиваль «Первый шаг к успеху» Общество

Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Презентация организаций спорта, образования и культуры состоялась в Пензе в формате фестиваля «Первый шаг к успеху».

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«Если раньше — с 2005 года — презентацию проводили только спортивные школы и федерации, то в прошлом году к ним присоединились учреждения образования, а в этом году впервые — учреждения культуры», — отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, обращаясь к участникам мероприятия на Юбилейной площади.

Он сообщил, что более 130 организаций приняли решение познакомить школьников и их родителей со своей деятельностью, чтобы учащиеся смогли выбрать себе занятие по душе.

В свою очередь министр физкультуры и спорта региона Григорий Кабельский напомнил, что в предыдущие годы благодаря таким презентациям сотни детей записались в спортивные секции и клубы.

«Я надеюсь, что этот день не будет исключением», — сказал он.

Министр добавил также, что спортивная жизнь постепенно возвращается в нормальное русло после снятия ограничений, которые вводились в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Одновременно с фестивалем «Первый шаг к успеху» на Юбилейной площади был организован еще один — «Доброе сердце», в ходе которого информацию о своей деятельности представили некоммерческие организации.