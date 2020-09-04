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Первые пункты проката электросамокатов открыты в Пензе

10:46 | 04.09.2020 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2020. PenzaNews. Первые пункты проката электросамокатов открыты в Пензе вблизи сквера имени В.Г. Белинского, у площади имени В.И. Ленина и около фонтана. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первые пункты проката электросамокатов открыты в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«К работе готов 21 электросамокат», — сказали в мэрии Пензы.

В пресс-службе уточнили, что функционирование пунктов проката обеспечивает индивидуальный предприниматель Дмитрий Пугачев.

«В планах — оборудовать дополнительные точки у «Ростка» и кинотеатра «Современник», — добавили в администрации города.

На стойках, установленных в местах расположения пунктов проката, размещена подробная инструкция.

В соответствии с ней, для пользования услугами необходимо установить на телефон мобильное приложение, выбрать станцию проката и количество арендуемых самокатов. Средства с банковской карты будут списаны автоматически после завершения поездки.

Тариф «Старт» предусматривает, что первые 5 минут проката стоят 50 рублей, каждая следующая — 5 рублей. Минимальный баланс на счете должен составлять 500 рублей.

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