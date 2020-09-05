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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем города

11:03 | 05.09.2020 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей с Днем города, празднование которого в 2020 году из-за пандемии коронавируса перенесено с 12 июня на 5 сентября.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем города. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот праздник является символом единения разных поколений, национальностей, культур и религий, всех тех, кто любит Пензу и трудится во имя ее процветания», — отметил он.

Владимир Мутовкин добавил, что история пензенского края тесно связана с именами многих выдающихся людей, в числе которых Александр Радищев, Виссарион Белинский, Михаил Лермонтов, Василий Ключевский, Александр Куприн, Всеволод Мейерхольд, Николай Бурденко, Иван Мозжухин, Василий Глазунов, Виктор Пацаев, Александр Самокутяев и другие.

«Мы гордимся их славными достижениями, воспитывая молодежь на ярких примерах», — подчеркнул глава города.

По его словам, пензенцы бережно хранят и приумножают традиции, заложенные предыдущими поколениями, создавая надежный фундамент для дальнейшего развития малой родины.

«Дорогие земляки, благодаря вашему таланту, мастерству, ответственному подходу к делу Пенза год от года растет и хорошеет, уверенно смотрит в будущее. Я убежден, что совместными усилиями мы сможем решить все стоящие перед нами задачи, сделав столицу Сурского края еще более комфортной и благоустроенной. С праздником вас, дорогие пензенцы! Желаю благополучия и процветания, крепкого здоровья, большого счастья, мира и добра, славных дел и новых трудовых свершений на благо нашей Родины!» — сказал Владимир Мутовкин.

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