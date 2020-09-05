Глава Саранска поздравил жителей Пензы с Днем города Общество

Пенза, 5 сентября 2020. PenzaNews. Глава Саранска Петр Тултаев поздравил жителей Пензы с Днем города, празднование которого в 2020 году из-за пандемии коронавируса перенесено с 12 июня на 5 сентября.

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«Наши города — ближайшие соседи, поэтому отрадно, что соседству двух столиц сопутствует тесная дружба и сотрудничество», — отмечается в поздравлении Петра Тултаева, которое направлено на имя главы администрации Пензы Андрея Лузгина.

В нем добавляется, что «год от года Пенза становится все современнее, развивается поступательно, и этот динамичный прогресс очевиден».

«Город может гордиться многовековой историей и современным обликом. Он привлекателен прекрасной архитектурой и богатой культурой. Процветающая промышленность и социально-экономическое благополучие города — заслуга многих поколений горожан и нынешних его жителей. Искренне желаю процветания вашему замечательному городу! Пусть каждый его житель будет счастлив, любя и делая свой родной город еще лучше!» — говорится в поздравлении.