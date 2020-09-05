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Пензенские кондитеры в День города представили свою продукцию на фестивале сладостей

15:55 | 05.09.2020 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2020. PenzaNews. Компании, входящие в кластер «Союз пензенских кондитеров», представили свою продукцию на фестивале сладостей, который состоялся в рамках празднования Дня города в сквере «Копилка пословиц» в субботу, 5 сентября.

Пензенские кондитеры в День города представили свою продукцию на фестивале сладостей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Жители и гости Пензы могли приобрести зефир, пряники, печенье, пастилу, конфеты, пирожные, хлебобулочные изделия и безалкогольные напитки.

По словам специалиста отдела продаж компании «Русский кондитер» Марии Калининой, формат проведения подобных мероприятий позволяет производителям напрямую пообщаться со своими потребителями — рассказать о составе продукции, используемых технологиях и местах реализации сладостей, а покупателям — попробовать новинки и решить для себя, что нравится больше.

«Это играет на узнаваемость марки», — отметила она.

Мария Калинина добавила, что в этом году на фестивале высоким спросом пользовались так называемые «мармеладные провода» со сливочной начинкой, а также жевательный мармелад.

В свою очередь менеджер по рекламе магазина натуральных продуктов «Nuts for Life» (ГК «Унитрон») Юлия Киреева обратила внимание на то, что фестиваль сладостей помогает изучить спрос и собрать мнения потребителей.

«Здесь мы всегда предлагаем широкий ассортимент и оптовые цены — гораздо дешевле, чем в магазине», — сказала она в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

Собеседница агентства уточнила, что их компания привезла на фестиваль орехи классические и с пряностями, тахини, урбеч, различные ореховые пасты и подарочные наборы, которые вызвали большой интерес в преддверии Дня учителя.

Предприятие «Диад», выпускающее продукцию под торговой маркой «Sofio», сделало ставку на топовых позициях, хорошо знакомых постоянным покупателям, в первую очередь — на слоеном печенье, пропитанном медово-сахарным сиропом.

«Мы взяли именно такой ассортимент, который люди любят и покупают в магазинах», — пояснила представитель компании Ирина Савчук.

Кроме того, в мероприятии приняли участие «Ванюшкины сладости», «Бековский РПК «Октябрь», «Нижнеломовский хлебокомбинат» и другие члены «Союза пензенских кондитеров».

Организатором фестиваля сладостей, который проводится в Пензе ежегодно, выступил «Центр кластерного развития».

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