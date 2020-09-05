В центре Кузнецка состоялось торжественное мероприятие по случаю 240-летия города Общество

Кузнецк, 5 сентября 2020. PenzaNews. Торжества, посвященные 240-летию со дня основания города Кузнецка Пензенской области, состоялись в субботу, 5 сентября.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Открыла череду праздничных мероприятий церемония чествования 18 передовиков производства и 12 предприятий, внесших заметный вклад в развитие города. Всем им вручены свидетельства о занесении на доску почета.

Затем к собравшимся в центральной части города кузнечанам обратились представители власти и почетные гости.

«240 лет, если переложить на человеческую жизнь, — это много. Это большая, сложная, порой драматическая, порой красивая история, но я выражу общее мнение, что сегодня мы ощущаем наш город молодым, динамичным, готовым к развитию», — отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Он выразил уверенность в том, что задачи по развитию города будут выполнены «образцово».

«Ведь мы город Кузнецк, город людей с добрыми сердцем, но железным характером. С праздником!» — сказал мэр.

В продолжение официальной части знаки отличия «За заслуги перед городом Кузнецком» получили акушер-гинеколог дневного стационара кузнецкой межрайонной детской больницы Ольга Жевайкина и заведующая центра развития ребенка – детсада №36 Любовь Никитина.

Затем на центральной площади Кузнецка состоялось театрализованное действо, посвященное истории города, прошел парад первоклассников, а также выступили воспитанники спортивных секций.

Праздник продолжился в формате фестиваля «Наша кузница», в рамках которого было организовано несколько тематических площадок.