Мэр Пензы поблагодарил организаторов торжеств в честь Дня города Общество

Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поблагодарил организаторов мероприятий, состоявшихся в рамках празднования Дня города.

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«Хотелось бы отметить работу учреждений культуры и профильного управления, на чьи плечи была возложена основная ответственность по проведению массовых мероприятий, а также коммунальные службы, районные администрации, управление ГОЧС [по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям], которые занимались благоустройством до, во время и после торжества», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 8 сентября.

Отдельные слова признательности Андрей Лузгин адресовал представителям управления капитального строительства Пензы.

«Состоялось открытие фонтана, как и договаривались, успели привести скверы в центре города в рабочее состояние, теперь займемся их озеленением и установкой малых архитектурных форм», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.