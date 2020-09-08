В Пензе на месте будущего сквера студотрядов установлен памятный камень Общество

Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. Памятный камень, установленный на месте будущего сквера студенческих отрядов, торжественно открыт на пересечении улиц Беляева и Нахимова в Пензе во вторник, 8 сентября.

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На нем размещены мастерок и табличка, которая гласит: «Сегодня строим завтра на Земле».

«Я в свои студенческие годы даже не мог мечтать о том, что может появиться сквер студенческих отрядов», — отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, обращаясь к молодым людям.

Он уточнил, что всего предстоит обустроить территорию площадью 7 га.

«Очень хороший проект, очень красивый, очень насыщенный», — прокомментировал он подготовленные студентами эскизы.

Как сообщил журналистам руководитель реготделения Российских студенческих отрядов Артем Колобов, при выборе места для сквера сыграл роль тот факт, что неподалеку располагается два университета — строительный и технологический, а у молодежи в данном микрорайоне фактически нет мест для прогулок и общения, кроме парка «Комсомольский».

По его словам, предстоит большая работа по созданию сквера, в котором планируется предусмотреть места для отдыха и занятий спортом, установить арт-объекты и открыть летнюю эстраду, где будут проходить все знаковые события движения студенческих отрядов.

«Мы максимально постараемся вдохнуть жизнь в это место», — подчеркнул он.