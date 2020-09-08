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На Фонтанной площади Пензы отремонтировали качели

19:19 | 08.09.2020 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. Новые качели на Фонтанной площади Пензы, которые были сломаны спустя непродолжительное время после их установки, отремонтированы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник, 8 сентября.

На Фонтанной площади Пензы отремонтировали качели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Накануне компания молодых людей повредила крепления новых качелей, установленных на Фонтанной площади. Произошло это по причине того, что ими воспользовались одновременно четыре человека, что не предусмотрено конструкцией», — сказали в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что ремонт произвела подрядная компания.

«На территории Фонтанной площади установлены камеры видеонаблюдения, и в случае актов вандализма информация об инцидентах будет передана сотрудникам правоохранительных органов», — отметили в администрации Пензы.

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