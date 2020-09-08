На Фонтанной площади Пензы отремонтировали качели Общество

Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. Новые качели на Фонтанной площади Пензы, которые были сломаны спустя непродолжительное время после их установки, отремонтированы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник, 8 сентября.

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«Накануне компания молодых людей повредила крепления новых качелей, установленных на Фонтанной площади. Произошло это по причине того, что ими воспользовались одновременно четыре человека, что не предусмотрено конструкцией», — сказали в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что ремонт произвела подрядная компания.

«На территории Фонтанной площади установлены камеры видеонаблюдения, и в случае актов вандализма информация об инцидентах будет передана сотрудникам правоохранительных органов», — отметили в администрации Пензы.