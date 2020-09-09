В пензенском зоопарке тигрица Констанция начала выводить детенышей на прогулку Общество

Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Обитающая в пензенском зоопарке тигрица Констанция, которая принесла потомство 18 июня, начала выводить детенышей на прогулку.

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«Первые два с половиной месяца тигрята совсем не выходили из домика, питаясь молоком матери. Сейчас, когда они уже с удовольствием едят мясо «как взрослые», тигрица начала выводить их на прогулку. Обычно это происходит либо ранним утром, либо на закате. В это время можно увидеть, как тигрята несмело исследуют территорию, изучают новые запахи. Но если вдруг Констанция издаст устрашающий рык, тигрята тут же улепетывают обратно в домик. Это удивительное зрелище», — говорится в сообщении, размещенном на страницах зоопарка Пензы в социальных сетях.

В нем отмечается, что Констанции достаточно одного строгого взгляда на тигрят, чтобы те перестали шалить.