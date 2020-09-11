Утвержден график работы нового фонтана в Пензе Общество

Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. Новый фонтан в центре Пензы будет работать со вторника по воскресенье с 10.00 до 22.00 в нескольких режимах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

Согласно утвержденному графику, в период с 10.00 первые 20 минут каждого часа фонтан будет функционировать в динамическом режиме — со сменой водной картины.

В оставшиеся 40 минут каждого часа — с 10.20 до 11.00, с 11.20 до 12.00, с 12.20 до 13.00, с 13.20 до 14.00, с 14.20 до 15.00, с 15.20 до 16.00, с 16.20 до 17.00, с 17.20 до 18.00, а также с 18.20 до 19.30 и с 20.20 до 22.00 предусмотрен стационарный режим работы, который не предполагает смены водной картины.

Посмотреть музыкальное шоу на фонтане жители и гости города смогут с 19.30 до 20.00.

Однако возможны отклонения от утвержденного графика, в частности, в связи с проведением работы по благоустройству прилегающей территории.

При неблагоприятных погодных условиях — в случае дождя и сильного ветра — фонтан работать не будет.

Во время холодной погоды динамический режим планируется заменять на стационарный.