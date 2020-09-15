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В Пензе пятеро сотрудников МФЦ наказаны за нарушение регламента работы

13:52 | 15.09.2020 | Общество

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Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Пятеро сотрудников офиса МФЦ, расположенного на улице Богданова в Пензе, наказаны за нарушение регламента работы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В Пензе пятеро сотрудников МФЦ наказаны за нарушение регламента работы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в нарушение регламента работы МФЦ при принятии от четырех граждан заявлений о государственной регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей сотрудники центра не проверили правильность документов», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в результате инспекция ФНС по Октябрьскому району Пензы отказала данным гражданам в регистрации в качестве ИП.

«По итогам проверки прокурор района внес представление руководителю ГАУ «МФЦ» [Надежде Козенко], по результатам рассмотрения которого пятеро лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в прокуратуре.

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