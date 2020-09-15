Михаил Шкроб умер на 98-м году жизни Общество

Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Участник Великой Отечественной войны, член пензенского областного совета ветеранов Михаил Шкроб скончался на 98-м году жизни во вторник, 15 сентября.

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Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Иван Белозерцев и сотрудники правительства Пензенской области.

«Михаил Юрьевич Шкроб был активным участником ветеранского движения, вел плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, участвовал в организации научно-практических конференций, проводил уроки мужества в учебных заведениях. Несмотря на свой преклонный возраст, он постоянно встречался со школьниками и студентами, выступал в региональных средствах массовой информации, выезжал в районы Пензенской области», — говорится в некрологе.

Шкроб Михаил Юрьевич родился в Кировограде 6 июня 1923 года в семье служащего.

После окончания средней школы в июне 1941 года был призван в ряды Красной армии и направлен в харьковское военно-медицинское училище, после окончания которого в 1942 году служил в авиационном полку начальником аптеки.

В 1944 году был назначен начальником медицинского обеспечения 24-й артиллерийской дивизии прорыва 4-го Украинского фронта, где служил до окончания войны.

В дальнейшем проходил службу в Прикарпатском и Дальневосточном военных округах.

В 1958 году окончил Хабаровский государственный педагогический институт с присвоением квалификации «Учитель истории средней школы», в 1964 — факультет пропагандистов Московской военно-политической академии имени В.И. Ленина. В 1981 году прошел подготовку на центральных курсах повышения квалификации руководящих кадров ДОСААФ СССР.

В 1970–1975 годах являлся лектором политического отдела 35-й полевой пограничной краснознаменной развернутой армии Дальневосточного военного округа.

После увольнения по возрасту из рядов Вооруженных сил с 1975 по 1993 годы работал в брянском обкоме ДОСААФ старшим инструктором отдела оргмассовой работы и военно-патриотической пропаганды, заместителем председателя по оргмассовой работе и военно-патриотической программы, старшим инструктором отдела СМИ и ВПП.

С апреля 2004 года трудился в пензенском областном совете ветеранов председателем бюро по связям со средствами массовой информации, являлся членом президиума совета.

За участие в войне 1941–1945 годов был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды. За заслуги в мирное время отмечен орденами Красной Звезды и Трудового Красного Знамени. Также удостоен 21 медали.

Награждался благодарностями и почетными грамотами губернатора, почетным знаком «Во славу земли Пензенской».