Власти Пензы начали готовиться к Новому году Общество

Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. Подготовка в проведению городских мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества, начата в администрации Пензы.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, 16 сентября первый заместитель главы администрации города Виталий Макаров провел совещание на эту тему, в ходе которого обсуждались выбор мест для массовых гуляний, концепция праздничного оформления и другие вопросы.

Предполагается, что главная елка Пензы будет установлена на площади имени В.И. Ленина, которая станет одной из основных площадок проведения мероприятий.

К настоящему времени управлением архитектуры и градостроительства города разработаны рекомендации по праздничному оформлению общественных территорий, фасадов зданий и оживленных дорог. По итогам совещания принято решение о проведении ревизии иллюминации.