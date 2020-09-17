EN
12:34:20 Четверг, 17 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Власти Пензы начали готовиться к Новому году

09:20 | 17.09.2020 | Общество

Печать

Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. Подготовка в проведению городских мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества, начата в администрации Пензы.

Власти Пензы начали готовиться к Новому году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, 16 сентября первый заместитель главы администрации города Виталий Макаров провел совещание на эту тему, в ходе которого обсуждались выбор мест для массовых гуляний, концепция праздничного оформления и другие вопросы.

Предполагается, что главная елка Пензы будет установлена на площади имени В.И. Ленина, которая станет одной из основных площадок проведения мероприятий.

К настоящему времени управлением архитектуры и градостроительства города разработаны рекомендации по праздничному оформлению общественных территорий, фасадов зданий и оживленных дорог. По итогам совещания принято решение о проведении ревизии иллюминации.

Новости партнеров
Читайте также
Прокурор Пензенской области и детский омбудсмен подписали соглашение о взаимодействии Приставы арестовали «Mercedes» уроженца Пензенской области за долги по штрафам ГИБДД
Ксения Олькова вернулась в пензенскую «Лагуну-УОР» Пензенский «Дизель» на выезде обыграл ХК «Ростов»
В Пензе мужчина получил 200 часов обязательных работ за проведение азартных игр В Пензе планируется открыть кабинет для выдачи медсправок в детсад и школу
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама