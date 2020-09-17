Пензенская область получит около 432 млн. рублей в рамках нацпроекта «БКАД» Общество

Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. Пензенская область получит из резервного фонда правительства России 431,9 млн. рублей в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в 2020 году.

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Согласно распоряжению правительства России №2322-р, опубликованному на сайте кабинета министров 17 сентября, денежные средства могут быть направлены на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также улично-дорожной сети городских агломераций.

Дополнительное финансирование позволит провести в регионе работы на дорогах общей протяженностью 60 км.

Осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований должен Росавтодор.

Как сообщает пресс-служба правительства страны, доклад о расходовании средств необходимо представить до 1 февраля 2021 года.