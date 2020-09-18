Под Пензой увековечили память Василия Беляева и Павла Смирнова, погибших в 1942 году Общество

Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. Представители пензенского регионального отделения Поискового движения России открыли памятник летчикам 10-го запасного авиационного полка младшему лейтенанту Василию Беляеву и сержанту Павлу Смирнову на кладбище в селе Кучки, где похоронены бойцы.

Фото: пензенское реготделение Поискового движения России

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, это стало возможным благодаря проекту «Наследники победителей», реализуемого на средства президентского гранта, в ходе которого проведена большая архивная работа.

«До начала реализации проекта имена экипажей были неизвестны, а захоронение не стояло на воинском учете», — пояснила она.

На памятнике указано, что командир 161-го звена разведывательного истребительного авиационного полка младший лейтенант Василий Беляев погиб 16 марта 1942 года при крушении самолета И-16, сержант Павел Смирнов — при катастрофе самолета 6 августа 1942 года.

Также на въезде в село Кучки открыт памятный информационный знак с фамилиями летного состава 10 запасного авиационного полка.