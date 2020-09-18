В Пензенской области от сирот незаконно требовали оплатить пошлину при получении паспорта Общество

Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. Сотрудники миграционного пункта ОМВД России по Земетчинскому району Пензенской области незаконно требовали от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в полном объеме оплатить госпошлину за выдачу паспорта. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона в пятницу, 18 сентября.

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«Только за три предшествующих проверке года прокуратурой выявлено восемь таких случаев», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что между миграционным органом и районными органами опеки и попечительства отсутствует должное взаимодействие.

«По результатам проверки прокурор района внес представление начальнику ОМВД России по Земетчинскому району. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — поясняется в сообщении.