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В Пензенской области от сирот незаконно требовали оплатить пошлину при получении паспорта

17:18 | 18.09.2020 | Общество

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Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. Сотрудники миграционного пункта ОМВД России по Земетчинскому району Пензенской области незаконно требовали от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в полном объеме оплатить госпошлину за выдачу паспорта. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона в пятницу, 18 сентября.

В Пензенской области от сирот незаконно требовали оплатить пошлину при получении паспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Только за три предшествующих проверке года прокуратурой выявлено восемь таких случаев», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что между миграционным органом и районными органами опеки и попечительства отсутствует должное взаимодействие.

«По результатам проверки прокурор района внес представление начальнику ОМВД России по Земетчинскому району. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — поясняется в сообщении.

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