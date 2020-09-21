Глава Пензы Владимир Мутовкин провел личный прием граждан Общество

Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин взял на контроль решение проблем, с которыми жители обратились к нему в ходе приема граждан, состоявшегося в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в понедельник, 21 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они касались самых разнообразных сфер жизни — от расширения жилплощади до благоустройства территорий.

Так, активистка с улицы Воронова попросила Владимира Мутовкина оказать содействие в организации ремонта внутриквартальной дороги.

Кроме того, она обратила внимание на необходимость установки в микрорайоне скамеек.

По ее словам, людям пожилого возраста они нужны для отдыха во время прогулок.

Часть проблем главе Пензы пришлось решать в дистанционном режиме — по телефону.

В итоге по всем вопросам, с которыми горожане пришли на прием к Владимиру Мутовкину, были даны разъяснения.

По отдельным обращениям ответственные лица получили от главы города необходимые поручения.