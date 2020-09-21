В Пензенской области пройдет командно-штабное учение, МЧС просит граждан соблюдать спокойствие Общество

Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Комплексное командно-штабное учение с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правительством Пензенской области, органами местного самоуправления и организациями, пройдет на территории региона 22 и 23 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Из него следует, что в рамках учения будут отработаны практические действия, связанные с локализацией и ликвидацией аварийного разлива дизельного топлива и пожара, в их числе — развертывание подвижного пункта управления, проведение разведки с использованием беспилотных авиационных систем, эвакуация персонала объекта, оказание медицинской помощи, поддержание общественного порядка, определение и обозначение зон повышенной концентрации паров нефтепродуктов и продуктов горения.

«Просим граждан соблюдать спокойствие», — подчеркивается в сообщении.