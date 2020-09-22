В Пензе осенью планируется посадить более 2 тыс. деревьев Общество

Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. Более 2 тыс. деревьев планируется посадить в Пензе осенью 2020 года. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Юлин.

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«Это липа, береза, рябина, клен», — уточнил он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 22 сентября.

По информации пресс-службы мэрии, 1 тыс. 999 саженцев деревьев будут распределены между администрациями четырех районов — Ленинского, Первомайского, Железнодорожного и Октябрьского — для благоустройства городских территорий.

Помимо этого, предполагается, что работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» посадят 100 лип на улицах Суворова, Бакунина, Пушкина, Московской, Володарского, Кирова, Максима Горького и Советской.