В Пензе увековечили память Ивана Уланова Общество

Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Мемориальная доска генерал-майору милиции Ивану Уланову торжественно открыта на здании УМВД России по Пензенской области на улице Злобина в Пензе, где ранее располагалось управление внутренних дел облисполкома, которое он возглавлял с мая 1970 года по июль 1983-го.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального УМВД, церемонию приурочили к 100-летней годовщине со дня рождения Ивана Уланова.

В ней приняли участие его родные и близкие, ветераны органов правопорядка и действующие сотрудники полиции.

Уланов Иван Дмитриевич родился 23 сентября 1920 года. Участник Великой Отечественной войны. В органах внутренних дел с июня 1942 года. С мая 1951-го проходил службу на руководящих должностях УМВД Горьковской области. В апреле 1964 года был переведен в Пензенскую область. С мая 1970 года по июль 1983 года возглавлял управление внутренних дел пензенского облисполкома.