Сэкономленные в рамках «БКАД» деньги направят на реконструкцию Бакунинского моста Общество

Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Денежные средства в размере 7 млн. 928,9 тыс. рублей, сэкономленные в Пензе в результате конкурсных процедур в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в 2020 году, будут направлены на оплату работ по реконструкции Бакунинского моста. Такое решение приняли депутаты гордумы в ходе 15-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 25 сентября.

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Комментируя соответствующую поправку к проекту решения гордумы о внесении изменений в бюджет Пензы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина пояснила, что перераспределение денежных средств происходит в рамках одной программы, при этом реконструкция моста уже ведется, а значит, проводить новые торги не потребуется.

«Работы идут с опережением», — сказала она.

Ольга Завьялкина добавила, что выделение дополнительных средств позволит оплатить в 2020 году больший объем работ, а в 2021-м запланированные расходы будут уменьшены на эту сумму.

В итоге присутствовавшие на сессии депутаты поддержали предложенную поправку.