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Максим Смирнов и Яна Куприна провели «Диалог на равных» с участниками лагеря «Активация»

10:03 | 27.09.2020 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2020. PenzaNews. Руководитель отдела криминалистики следственного управления СКР по Пензенской области подполковник юстиции Максим Смирнов и депутат Законодательного собрания региона Яна Куприна провели встречу в формате «Диалог на равных» с участниками тренингового лагеря «Активация» в загородном лагере «Звездочка».

Максим Смирнов и Яна Куприна провели «Диалог на равных» с участниками лагеря «Активация»

Фото: Penza.sledcom.ru

Максим Смирнов ответил на вопросы молодых людей об имеющейся в распоряжении ведомства новейшей криминалистической технике, примерах раскрытия преступлений, совершенных в условиях неочевидности, а также трудностях, с которыми сталкиваются сотрудники отдела в ежедневной работе.

Также речь шла о помощи молодежи следователям при поиске без вести пропавших подростков, возможных формах взаимодействия с сотрудниками управления при работе с воспитанниками детских подшефных учреждений и несовершеннолетними, попавшими в трудные жизненные ситуации.

В свою очередь Яна Куприна проинформировала об организации волонтерской деятельности в период распространения коронавирусной инфекции, в частности, об оказании помощи престарелым и инвалидам.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области, участниками «Диалога на равных» стали около 100 человек.

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