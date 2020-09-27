Максим Смирнов и Яна Куприна провели «Диалог на равных» с участниками лагеря «Активация» Общество

Пенза, 27 сентября 2020. PenzaNews. Руководитель отдела криминалистики следственного управления СКР по Пензенской области подполковник юстиции Максим Смирнов и депутат Законодательного собрания региона Яна Куприна провели встречу в формате «Диалог на равных» с участниками тренингового лагеря «Активация» в загородном лагере «Звездочка».

Фото: Penza.sledcom.ru

Максим Смирнов ответил на вопросы молодых людей об имеющейся в распоряжении ведомства новейшей криминалистической технике, примерах раскрытия преступлений, совершенных в условиях неочевидности, а также трудностях, с которыми сталкиваются сотрудники отдела в ежедневной работе.

Также речь шла о помощи молодежи следователям при поиске без вести пропавших подростков, возможных формах взаимодействия с сотрудниками управления при работе с воспитанниками детских подшефных учреждений и несовершеннолетними, попавшими в трудные жизненные ситуации.

В свою очередь Яна Куприна проинформировала об организации волонтерской деятельности в период распространения коронавирусной инфекции, в частности, об оказании помощи престарелым и инвалидам.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области, участниками «Диалога на равных» стали около 100 человек.