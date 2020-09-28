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Пензенский губернатор высказался о вероятности возвращения к жестким ограничениям из-за коронавируса

10:55 | 28.09.2020 | Общество

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Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев высказался о вероятности повторения весеннего сценария с введением жестких ограничений для граждан и бизнеса из-за коронавируса.

Пензенский губернатор высказался о вероятности возвращения к жестким ограничениям из-за коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мне часто задают вопрос: «Иван Александрович, а не будет ли у нас ограничений, которые были установлены в [...] марте, апреле, мае месяце?» Я против таких ограничений, но сама жизнь вынуждала нас ввести эти ограничения для того, чтобы сохранить жизни и здоровье людей», — сказал он в ходе совещания с членами правительства Пензенской области, которое состоялось в режиме видеоконференции в понедельник, 28 сентября.

По словам Ивана Белозерцева, чтобы избежать введения серьезных ограничительных мер, все должны строго следовать установленным правилам.

«Я настоятельно рекомендую соблюдать масочный, а где необходимо — перчаточный режим на предприятиях, в организациях. Обращаю внимание руководителей всех форм собственности: это очень и очень важно, чтобы сохранить жизни и здоровье людей, во-первых; во-вторых, чтобы мы не закрывали ни предприятия, ни организации», — отметил губернатор.

Он выразил мнение, что за последние месяцы люди расслабились.

«Наступает такая непростая пора, непростое время с точки зрения [...] заболевания ОРВИ. Наслаивается еще коронавирус. Вот давайте вместе с пониманием пройдем этот период достойно, чтобы у нас не было необходимости что-то ограничивать или что-то закрывать», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона призвал жителей Пензенской области внимательнее относиться к своему здоровью и не заниматься самолечением.

«Малейшая температура, малейшее недомогание — оставайся дома, не иди на работу. [...] Не ставь сам себе диагноз, [...] заболел — позвони врачу», — сказал он.

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