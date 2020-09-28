Пензенский губернатор поручил продумать концепцию новогоднего оформления Общество

Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил врио начальника департамента градостроительства и архитектуры – главного архитектора региона Леониду Иоффе во взаимодействии с главами администраций городских округов и муниципальных районов проработать концепцию новогоднего оформления населенных пунктов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Каждый год что-то должно появляться дополнительное, новое, интересное для наших детей и для взрослых в том числе. Не надо, как всегда, пытаться решить в последний момент, особенно это касается областного центра», — сказал он в ходе совещания с членами регионального правительства, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 28 сентября.

Иван Белозерцев выразил мнение, что какие-то новогодние украшения можно производить на территории области.

В этом случае, по его словам, можно будет сэкономить не только деньги, но и ресурсы на поиск спонсоров, поскольку обычно «нужно найти предприятие, организацию, которая оплатит, потому что это же не из бюджета должно быть».

«Мы можем сами делать у себя. Такая возможность есть», — подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил организовать совещание с его участием, на котором главы администраций доложат о ходе подготовки к Новому году.

«Мы не знаем, какая эпидемиологическая ситуация будет, но мы должны готовиться к этому празднику заранее», — нацелил он подчиненных.