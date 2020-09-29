EN
18:25:12 Вторник, 29 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вокзал на станции Белинская открыт после реконструкции

18:04 | 29.09.2020 | Общество

Печать

Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Вокзальный комплекс на станции Белинская в городе Каменке Пензенской области открыт после реконструкции во вторник, 29 сентября.

Вокзал на станции Белинская открыт после реконструкции

Фото: пресс-служба Пензенского региона КбшЖД

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина, полностью обновлен облик здания, повышена его функциональность, заменены инженерные сети.

«На вокзале установлена система кондиционирования, внедрено светодиодное освещение. В зале ожидания для посетителей установлены современные сидения с USB-разъемами для зарядки гаджетов, обустроены комнаты отдыха, детский уголок, обновлены музейные экспозиции», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что особое внимание уделено созданию безбарьерной среды: для маломобильных пассажиров смонтированы пандусы, обустроены специальные помещения для отдыха и санузел, предусмотрены тактильные средства навигации и билетная касса с пониженным прилавком.

«Также в ходе реконструкции вокзала был выполнен ремонт пассажирской платформы, благоустроена привокзальная площадь, на которой расположились новые арт-объекты», — отметила Валерия Митякина.

Пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД уточнила, что реконструкция вокзала длилась полгода, инвестиции ОАО «РЖД» в реализацию проекта превысили 58 млн. рублей.

Станция Белинская находится в городе Каменка в 70 км от Пензы. Вокзал был введен в эксплуатацию в 1978 году. Здание пассажирского комплекса общей площадью 1 тыс. 260 кв. метров единовременно вмещает 300 человек.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе пройдет тренинг «Маркетинг как часть экспортного проекта» В Пензенской области иммунизацией против гриппа охвачено более 21% жителей
В Пензенской области пропавший в июле мужчина найден мертвым В Пензенской области выявлены нарушения в обеспечении пациентов льготными лекарствами
В Пензе на улице Антонова у магазина «Атак» начали устанавливать светофор Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и трех районах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама