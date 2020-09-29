Вокзал на станции Белинская открыт после реконструкции Общество

Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Вокзальный комплекс на станции Белинская в городе Каменке Пензенской области открыт после реконструкции во вторник, 29 сентября.

Фото: пресс-служба Пензенского региона КбшЖД

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина, полностью обновлен облик здания, повышена его функциональность, заменены инженерные сети.

«На вокзале установлена система кондиционирования, внедрено светодиодное освещение. В зале ожидания для посетителей установлены современные сидения с USB-разъемами для зарядки гаджетов, обустроены комнаты отдыха, детский уголок, обновлены музейные экспозиции», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что особое внимание уделено созданию безбарьерной среды: для маломобильных пассажиров смонтированы пандусы, обустроены специальные помещения для отдыха и санузел, предусмотрены тактильные средства навигации и билетная касса с пониженным прилавком.

«Также в ходе реконструкции вокзала был выполнен ремонт пассажирской платформы, благоустроена привокзальная площадь, на которой расположились новые арт-объекты», — отметила Валерия Митякина.

Пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД уточнила, что реконструкция вокзала длилась полгода, инвестиции ОАО «РЖД» в реализацию проекта превысили 58 млн. рублей.

Станция Белинская находится в городе Каменка в 70 км от Пензы. Вокзал был введен в эксплуатацию в 1978 году. Здание пассажирского комплекса общей площадью 1 тыс. 260 кв. метров единовременно вмещает 300 человек.