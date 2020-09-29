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В Пензе прошли соревнования пожарных по скоростному подъему на 22-й этаж

19:32 | 29.09.2020 | Общество

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Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Соревнования пожарных по скоростному подъему на 22-й этаж «Вертикальный вызов» прошли на территории ЖК «Сурская ривьера» в Пензе во вторник, 29 сентября.

В Пензе прошли соревнования пожарных по скоростному подъему на 22-й этаж

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участие в них приняли 49 газодымозащитников из Пензенской, Саратовской областей и Мордовии.

Каждый из них должен был совершить подъем в полной экипировке общим весом примерно 30 кг: в комплекте боевой одежды со спасательным поясом с карабином и кобурой с топором, сапогах, шлеме, неся за плечами дыхательный аппарат на сжатом воздухе.

По словам заместителя начальника главного управления МЧС России по Пензенской области, главного судьи соревнований полковника внутренней службы Алексея Рыжова, состязания призваны продемонстрировать выносливость газодымозащитников и их готовность к выполнению задач в сложных условиях.

«Город Пенза активно развивается, [...] здания растут все больше вверх», — отметил он.

Алексей Рыжов обратил внимание на то, что отмечается рост интереса к соревнованиям по скоростному подъему, которые организованы в регионе во второй раз.

Победители состязаний были определены по наименьшему времени подъема.

В командном зачете лучшей стала сборная специального управления ФПС №102, в личном — начальник пожарно-спасательной части №2 города Пензы Евгений Павлов, который поднялся на 22-й этаж за 2 минуты 18 секунд. Он побил рекорд прошлого года, когда победитель преодолел дистанцию за 2 минуты 25 секунд.

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