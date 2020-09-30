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В Пензенской области 2 октября зазвучат сирены, МЧС просит граждан соблюдать спокойствие

12:36 | 30.09.2020 | Общество

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Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. Электросирены будут включены в Пензенской области в пятницу, 2 октября, во время проверки систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, которая состоится в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Пензенской области 2 октября зазвучат сирены, МЧС просит граждан соблюдать спокойствие. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Главное управление МЧС России по Пензенской области просит жителей региона соблюдать спокойствие», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также в этот день запланировано замещение сигналов общероссийских обязательных общедоступных цифровых телеканалов проверочным: «Проверка системы оповещения».

В управлении пояснили, что в ходе штабной тренировки будет проведен сбор руководящего состава гражданской обороны Пензенской области и выполнен комплекс мероприятий в соответствии с поступающими вводными.

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