В Пензенской области в 2021 году в рамках «БКАД» намечено отремонтировать более 90 км дорог Общество

Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. Более 90 км автодорог в Пензенской области планируется привести в нормативное состояние в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов поставил перед ответственными лицами в муниципалитетах задачу провести работу по заключению контрактов с подрядчиками до 1 ноября.

Кроме того, намечено до конца текущего года сформировать перечень дополнительных объектов и подготовить проектно-сметную документацию, чтобы в случае экономии денежных средств или поступления дополнительного федерального финансирования в кратчайшие сроки приступить к работам на них.