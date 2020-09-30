EN
20:49:24 Среда, 30 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2021 году в рамках «БКАД» намечено отремонтировать более 90 км дорог

16:04 | 30.09.2020 | Общество

Печать

Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. Более 90 км автодорог в Пензенской области планируется привести в нормативное состояние в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Пензенской области в 2021 году в рамках «БКАД» намечено отремонтировать более 90 км дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов поставил перед ответственными лицами в муниципалитетах задачу провести работу по заключению контрактов с подрядчиками до 1 ноября.

Кроме того, намечено до конца текущего года сформировать перечень дополнительных объектов и подготовить проектно-сметную документацию, чтобы в случае экономии денежных средств или поступления дополнительного федерального финансирования в кратчайшие сроки приступить к работам на них.

Новости партнеров
Читайте также
Суд удовлетворил иск пензенского Минлесхоза к «Сердобскому лесу» почти на 32 млн. рублей Житель Тольятти подозревается в краже 4,5 кг спортивного питания в Пензе
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и десяти районах В Пензенской области объявлен конкурсный отбор СПК на предоставление субсидий
Число преступлений коррупционной направленности в Пензенской области выросло почти на 22% Двое пензенцев предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама