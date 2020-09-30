Суд удовлетворил иск пензенского Минлесхоза к «Сердобскому лесу» почти на 32 млн. рублей Общество

Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил исковые требования министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона о взыскании с ООО «Сердобский лес» в пользу ведомства ущерба от незаконной рубки деревьев в размере 31 млн. 864 тыс. 33 рублей.

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Как отмечается в решении суда, информация о фактах незаконной рубки деревьев на участке, расположенном в Сердобском лесничестве и переданном в аренду, зафиксирована в актах осмотров лесосек, составленных в апреле и мае 2019 года.

В них указаны сведения о расхождении между фактическими объемами и теми, которые приведены в лесных декларациях и в отчете об использовании лесов. Также были выявлены нарушения по породному составу древесины.

В связи с тем, что претензионные требования истца о возмещении ущерба ответчик оставил без удовлетворения, Минлесхоз Пензенской области обратился в арбитражный суд. Решением от 17 сентября, которое пока не вступило в законную силу, исковые требования регионального ведомства удовлетворены в полном объеме.

В пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению незаконных рубок деревьев, будет продолжена.