EN
20:49:30 Среда, 30 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Суд удовлетворил иск пензенского Минлесхоза к «Сердобскому лесу» почти на 32 млн. рублей

18:44 | 30.09.2020 | Общество

Печать

Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил исковые требования министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона о взыскании с ООО «Сердобский лес» в пользу ведомства ущерба от незаконной рубки деревьев в размере 31 млн. 864 тыс. 33 рублей.

Суд удовлетворил иск пензенского Минлесхоза к «Сердобскому лесу» почти на 32 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в решении суда, информация о фактах незаконной рубки деревьев на участке, расположенном в Сердобском лесничестве и переданном в аренду, зафиксирована в актах осмотров лесосек, составленных в апреле и мае 2019 года.

В них указаны сведения о расхождении между фактическими объемами и теми, которые приведены в лесных декларациях и в отчете об использовании лесов. Также были выявлены нарушения по породному составу древесины.

В связи с тем, что претензионные требования истца о возмещении ущерба ответчик оставил без удовлетворения, Минлесхоз Пензенской области обратился в арбитражный суд. Решением от 17 сентября, которое пока не вступило в законную силу, исковые требования регионального ведомства удовлетворены в полном объеме.

В пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению незаконных рубок деревьев, будет продолжена.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Тольятти подозревается в краже 4,5 кг спортивного питания в Пензе В Пензенской области в 2021 году в рамках «БКАД» намечено отремонтировать более 90 км дорог
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и десяти районах В Пензенской области объявлен конкурсный отбор СПК на предоставление субсидий
Число преступлений коррупционной направленности в Пензенской области выросло почти на 22% Двое пензенцев предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама