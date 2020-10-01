Прокуратура выявила нарушения в работе департамента соцразвития Заречного Общество

Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. Нарушения законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг выявлены в ходе проверки департамента социального развития Заречного Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, на официальном сайте ведомства не была размещена информация, необходимая гражданам для обращения за назначением ежемесячного пособия при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.

«Кроме того, по итогам рассмотрения заявлений граждан департаментом принимались решения об отказе в назначении и выплате пособий заявителям только по одному из оснований при наличии нескольких», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что при запросе дополнительных документов уполномоченным органом в установленные сроки не направлялся гражданам промежуточный ответ-уведомление.

«По итогам проверки прокурор города внес начальнику департамента представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Нарушения устранены. Ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — пояснили в прокуратуре.