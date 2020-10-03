В Пензе объявлен конкурс проектов социально ориентированных НКО Общество

Пенза, 3 октября 2020. PenzaNews. Конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций стартует в Пензе в предстоящий понедельник, 5 октября.

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Постановление о его проведении подписал и.о. главы администрации города Виталий Макаров.

Согласно тексту документа, организация конкурса возложена на отдел реализации социальной политики и внешних связей мэрии Пензы.

Определено, что прием заявок будет осуществляться по 3 ноября.

К участию в конкурсе допускаются НКО, реализующие проекты, направленные на развитие институтов гражданского общества, создание условий для повышения качества жизни людей и оказание социальных услуг.

Субсидии будут предоставлены победителям при условии софинансирования проекта с их стороны в размере не менее 5% от получаемой суммы. На одного участника может быть выделено не более 300 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в текущем году на предоставление грантов социально ориентированным НКО в бюджете Пензы заложено 2,1 млн. рублей.