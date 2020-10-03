Под Пензой делопроизводитель помог найти скрывавшегося от приставов должника Общество

Пенза, 3 октября 2020. PenzaNews. Делопроизводитель иссинского районного отделения судебных приставов УФССП России по Пензенской области помог своим коллегам найти мужчину 1983 года рождения, который накопил задолженность по алиментам на содержание собственного сына в размере 800 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что поиски должника — запросы и выходы по адресу регистрации — не давали результата с 2019 года, но по счастливому случаю делопроизводитель, через которого недавно проходили документы на розыск гражданина, увидел знакомое лицо в очереди к оператору «Почты России».

«Информация была немедленно передана судебному приставу», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что прибывший на место сотрудник проверил личность мужчины, взял объяснение о причинах неуплаты алиментов и составил в отношении него протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».