В Пензе с начала года на пяти пешеходных переходах появилось контрастное освещение Общество

Пенза, 3 октября 2020. PenzaNews. Контрастное освещение оборудовано на пяти нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных на оживленных участках дорог, с начала 2020 года. Об этом сообщил директор МКУ «Департамент города Пензы» Максим Иванкин.

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«Контрастное освещение в Пензе уже действует на 21 пешеходном переходе. В этом году подобным образом обустроено еще пять объектов», — сказал он.

В мэрии уточнили, что это пешеходные переходы вблизи универсама №173, рынка «Арбековский», на улицах Тернопольской, Свердлова и около автостоянки на улице Коммунистической. Светодиодные светильники установлены на Г-образные опоры и подключены к отдельному источнику питания. Они имеют цветность, контрастную по отношению к цветности основных источников света на улице.