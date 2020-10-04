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В Пензе планируется создать музейную экспозицию о дореволюционных меценатах

14:15 | 04.10.2020 | Общество

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Пенза, 4 октября 2020. PenzaNews. Музейную экспозицию, посвященную меценатам Пензенской области дореволюционного периода, планируется создать по инициативе депутата Законодательного собрания, председателя реготделения Союза женщин России, директора благотворительного фонда «Караван добрых дел», заместителя руководителя ООО «Дионис» по социальным вопросам Ольги Чистяковой. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

В Пензе планируется создать музейную экспозицию о дореволюционных меценатах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проект призван содействовать популяризации наследия дореволюционных предпринимателей, которые жертвовали значительные средства на развитие культуры, образования и общественных объединений.

К работе над ним привлечены школьники, которые под руководством педагогов изучили и обобщили информацию по данной теме.

Экспозиция под названием «Меценаты земли Пензенской» будет располагаться в здании центра технологического обучения на улице Отдельной. В помещение уже завезены стеллажи, полки и витрины, изготовленные в Кузнецке.

В настоящее время рассматривается возможность выпуска серии книг, каждая из которых будет посвящена одному из пензенских меценатов.

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